Россия готовит новые визовые послабления в Азии: Кого они могут коснуться

Россия готовит соглашения о либерализации визового режима с рядом азиатских государств, в том числе с Китаем. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, облегчение взаимных поездок граждан остаётся одним из приоритетных направлений работы российского МИД. Сейчас Москва активно занимается подготовкой соответствующих соглашений с несколькими странами Азии.

«В настоящее время ведётся активная работа по заключению соглашений о либерализации режима поездок с рядом государств, включая КНР», — рассказал Руденко.

При этом конкретные сроки подписания документов пока не называются. Замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона не собирается специально затягивать переговорный процесс.

Ранее Life.ru сообщал о готовности России совместно с Китаем перевести безвизовый режим на постоянную основу. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.