Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 13:33

Россия готовит новые визовые послабления в Азии: Кого они могут коснуться

Замглавы МИД Руденко: РФ готовит либерализацию визового режима с Азией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия готовит соглашения о либерализации визового режима с рядом азиатских государств, в том числе с Китаем. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, облегчение взаимных поездок граждан остаётся одним из приоритетных направлений работы российского МИД. Сейчас Москва активно занимается подготовкой соответствующих соглашений с несколькими странами Азии.

«В настоящее время ведётся активная работа по заключению соглашений о либерализации режима поездок с рядом государств, включая КНР», — рассказал Руденко.

При этом конкретные сроки подписания документов пока не называются. Замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона не собирается специально затягивать переговорный процесс.

Виза в Египет подорожает до 33 долларов с 1 января 2027 года
Виза в Египет подорожает до 33 долларов с 1 января 2027 года

Ранее Life.ru сообщал о готовности России совместно с Китаем перевести безвизовый режим на постоянную основу. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Больше новостей о правилах въезда, визах и зарубежных поездках — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar