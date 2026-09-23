Виза в Египет подорожает до 33 долларов с 1 января 2027 года

Однократная въездная виза в Египет с 1 января 2027 года подорожает с 30 до 33 долларов (около 2,5-2,8 тысячи рублей на момент публикации). Об изменении со ссылкой на циркуляр Египетской палаты туристических компаний и турагентств сообщила пресс-служба АТОР.

«С 1 января 2027 года стоимость однократной въездной визы в Египет вырастет на 3 доллара – с 30 до 33 долларов… Повышение затронет и обычную визу по прилёте, и цифровую в Каире», — говорится в сообщении ассоциации.

При оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира туристы дополнительно платят шесть долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. После увеличения основного сбора такой документ будет обходиться в 39 долларов.

В Хургаде и других аэропортах с бумажными визовыми марками дополнительную комиссию сейчас не берут. Туроператоры ждут разъяснений египетских властей, распространится ли шестидолларовый сбор на этот способ оформления.

Для туристов, прилетающих в Шарм-эш-Шейх не более чем на 15 дней, сохранится бесплатный «синайский штамп». Он действует только в пределах Южного Синая: для поездки в Каир или Хургаду потребуется полноценная виза.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем повышении стоимости египетской визы, которое вступило в силу весной 2026 года. С 1 марта текущего года египетская виза подорожала с 25 до 30 долларов.