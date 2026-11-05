Россия и Иран подписали в Тегеране пакет документов по строительству железнодорожной линии Решт — Астара, которая станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг». Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Андрей Никитин.

Российская компания «Каспиан сервисез» и иранская CDTIC оформили протокол о доступе к земельным участкам на всём протяжении будущей трассы для проведения инженерных изысканий. Стороны также заключили дополнительное соглашение к контракту.

По словам Никитина, необходимые участки уже переданы российской стороне. Это позволит продолжить подготовительные работы и продлить сроки их выполнения.

В течение 2026 года российские специалисты создали опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъёмку территории. Сейчас на маршруте будущей железной дороги продолжаются гидрометеорологические исследования и топографическая съёмка.

Протяжённость железнодорожного участка составит около 162 километров. Проект предусматривает строительство восьми станций, 56 эстакад, 73 мостов и 30 путепроводов.

Линия Решт — Астара должна соединить существующие участки западного маршрута транспортного коридора «Север — Юг». После её запуска появится возможность организовать непрерывное железнодорожное сообщение между Россией и иранскими портами Персидского залива.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин призвал развивать надёжные международные торговые маршруты. Среди приоритетных направлений президент выделил транспортный коридор «Север — Юг», частью которого станет железная дорога Решт — Астара.