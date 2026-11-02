Правительство России на три месяца запретило вывоз отдельных видов нефтехимической продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения затронут сырьё, необходимое отечественным промышленным предприятиям, сообщается на сайте кабмина.

Под запрет попали каменноугольный и нефтяной бензол, толуол, ортоксилол, параксилол и фенол. Эти вещества используют при изготовлении лакокрасочных покрытий для автомобильной, авиационной, судостроительной и железнодорожной промышленности. Кроме того, они необходимы для производства пищевой упаковки, напольных покрытий, изоляции кабелей и продукции медицинского назначения.

«Решение направлено на поддержание стабильного обеспечения сырьём российских промышленных предприятий», — пояснили в правительстве. При этом ограничения не распространяются на международные транзитные перевозки, гуманитарные поставки и грузы для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре российское правительство временно запретило экспорт серной кислоты. Ограничение действует до 31 декабря 2026 года и призвано обеспечить сырьём отечественную промышленность, прежде всего производителей минеральных удобрений. Для международного транзита, межправительственных соглашений и отдельных поставок предусмотрены исключения.