Россия временно запретила экспорт серной кислоты до конца 2026 года

Правительство России ввело временный запрет на вывоз серной кислоты из страны. Ограничение должно помочь обеспечить сырьём отечественные промышленные предприятия и производителей минеральных удобрений, сообщили в кабмине.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет начнёт действовать через десять дней после официального опубликования документа и продлится до 31 декабря 2026 года включительно.

При этом предусмотрен ряд исключений. Вывоз серной кислоты будет возможен по отдельным решениям председателя правительства или его заместителей, в рамках международного транзита и межправительственных соглашений, а также для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Серная кислота широко используется в промышленности, в том числе при производстве минеральных удобрений. Поэтому ограничение экспорта должно в первую очередь поддержать стабильные поставки вещества на внутренний рынок.

Похожую меру власти ранее применяли к сырью для химической промышленности. Life.ru рассказывал, что правительство ограничивало экспорт технической серы для стабилизации поставок российским производителям удобрений.