Правительство РФ ограничило экспорт технической серы до конца 2025 года

Российский кабмин установил временный запрет на вывоз технической серы, используемой при производстве минеральных удобрений. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объёмов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны. Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Исключения действуют для стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Допускается экспорт с целью гуманитарной помощи, международного транзита и обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген.

А ранее на фоне снижения объёмов зернового экспорта Минсельхоз инициировал ужесточение контроля за качеством продукции. Разработанный ведомством проект постановления предусматривает возврат плановых проверок для элеваторов средней мощности — от 50 до 100 тысяч тонн. Параллельно министерство предлагает сделать обязательным предоставление данных в федеральную государственную информационную систему «Зерно».