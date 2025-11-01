Минсельхоз намерен усилить контроль за качеством зерна

На фоне снижения объёмов зернового экспорта Минсельхоз инициировал ужесточение контроля за качеством продукции. Разработанный ведомством проект постановления предусматривает возврат плановых проверок для элеваторов средней мощности — от 50 до 100 тысяч тонн, которые были освобождены от такого контроля в 2021 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 85 случаях проверки подобных хранилищ было выявлено 116 нарушений, что подтверждает необходимость усиления надзора. Планируется, что проверки будут проводиться с периодичностью раз в два года.

Параллельно министерство предлагает сделать обязательным предоставление данных в федеральную государственную информационную систему «Зерно». На текущий момент операции с более чем 2,7 млн тонн зерна остаются неподтверждёнными в системе.

Ранее сообщалось, что уборочная кампания в России 2025 года стремительно движется к завершению, и результаты впечатляют: на сегодняшний день собрано более 135 млн тонн зерна. Это на 9 млн тонн больше, чем в прошлом году.