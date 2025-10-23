В России собрали рекордный урожай зерна весом более 135 млн тонн

Уборочная кампания в России 2025 года стремительно движется к завершению, и результаты впечатляют: на сегодняшний день собрано более 135 млн тонн зерна нового урожая. Это на 9 млн тонн больше, чем в прошлом году на ту же дату. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

«В том числе собрано 93,5 млн тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн тонн ячменя (+15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи. Под зерновыми и зернобобовыми обмолочено порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей», — пояснили в ведомстве.

Приятным бонусом стал рост средней урожайности пшеницы на 14% и ячменя на 22%. По итогам года прогнозируется рекордный урожай — 135 млн тонн зерна в чистом весе, а пшеница составит 90 млн тонн.

Кроме того, Россия готовится к абсолютному рекорду по зернобобовым культурам, с прогнозируемым урожаем более 7 млн тонн. Все эти объёмы не только обеспечат внутренние потребности, но и позволят России экспортировать более 50 млн тонн зерна в текущем сезоне, что дселает страну ключевым игроком на мировом рынке.

