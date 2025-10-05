В Минсельхозе рассказали о стабилизации цен на куриные яйца

В Минсельхозе связывают изменение цен на яйца с ростом производства и сезонными колебаниями, отметив положительную динамику в птицеводстве с начала года. Об этом сообщает газета «Известия».

По сведениям Росстата, производство куриных яиц в сельхозорганизациях за январь–август достигло 26,6 млрд штук, что на 6,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ключевые птицеводческие предприятия работают в штатном режиме без планов по сокращению объёмов. Рост производства стимулирует развитие мощностей по переработке яиц и наращивание экспорта.

В результате цены на рынке стабилизировались. По данным Минсельхоза на 1 октября, десяток яиц первой категории у производителей в среднем стоит 59,7 рубля, второй — 44,4 рубля. За год продукция подешевела на 19,4% и 26,9% соответственно.

В министерстве подчеркнули важность сбалансированных цен, которые должны учитывать интересы и потребителей, и производителей. Рентабельность производства — ключевое условие для устойчивого развития отрасли.

Ранее Life.ru рассказал россиянам о падении цен на сахар. Основные причины этого процесса связаны с началом активной переработки нового урожая сахарной свёклы и изменением баланса спроса и предложения. В этом году потенциальные объёмы произведённого сахара могут достичь порядка 6,5-6,6 млн тонн (с учётом переработки мелассы и сиропа), что полностью покрывает нужды внутреннего рынка и потенциально стимулирует экспорт.