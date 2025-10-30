Польша оставила бессрочный запрет на импорт украинского зерна

Варшава оставила в силе ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Польши, прежняя схема полной либерализации поставок завершилась, и в силу вступают новые правила.

Ведомство уточнило, что соглашение возвращает торговлю к нормам Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, однако не включает все предложения польской стороны, направленные на снижение влияния импорта на местное сельхозпроизводство.

Квоты и объёмы экспорта украинской продукции теперь регулируются на уровне Евросоюза. В Польше при этом сохраняется бессрочный запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и ряда переработанных товаров, ограничивая доступ украинских поставок исключительно к польскому рынку.

А ранее Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища после прекращения импортных поставок через Польшу. Импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 миллионов кубометров в сутки, был остановлен утром 20 октября из-за плановых работ по модернизации на соединительной точке между системами двух стран. В результате Украина временно прекратила пополнение запасов топлива на фоне обстрелов энергетической инфраструктуры.