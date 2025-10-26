Приморье готово экспортировать в Китай 400 тысяч тонн сои

Приморский край обладает значительным потенциалом для ежегодного экспорта до 400 тысяч тонн сои в Китай, особенно на фоне уменьшения закупок китайской стороной американской продукции. Такое заявление сделал министр международных и внешнеэкономических связей региона Константин Сидоренко на мероприятии в Шэньяне.

«Сегодня мы производим порядка 400 тысяч тонн, практически весь этот объём может идти на экспорт, так как мы логистически находимся очень далеко от внутреннего рынка РФ. <...> Это наш экспортный потенциал, мы готовы экспортировать сельхозпродукцию в Китай», — сказал Сидоренко.

Помимо сои, перспективными направлениями экспорта становятся кукуруза, мёд и морепродукты. Такая позиция соответствует стратегии Китая по снижению зависимости от американского сельскохозяйственного сырья, направленной на расширение круга поставщиков и укрепление экономического взаимодействия с соседними государствами.

Ранее Life.ru сообщал, что в России собрали рекордные 135 млн тонн зерна. Это на 9 млн тонн больше, чем в прошлом году. Приятным бонусом стал рост средней урожайности пшеницы на 14% и ячменя на 22%.