Россия не станет первой разрывать дипотношения с Германией, заявил Песков

Москва не планирует становиться инициатором полного разрыва дипломатических отношений с Берлином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейшем ухудшении связей с Германией.

«Пока никому в голову не приходило. Мы сторонниками сворачивания отношений не были. Но как далеко может зайти руководство Германии, не стал бы сейчас прогнозировать», — сказал он.

Ранее решение немецких властей о закрытии российских учреждений вызвало критику даже внутри Германии. Поводом для жёстких мер стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. После этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении действия соглашения о работе Русского дома в Берлине.