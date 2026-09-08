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Опубликовано 8 сентября, 11:08

Россия не станет первой разрывать дипотношения с Германией, заявил Песков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва не планирует становиться инициатором полного разрыва дипломатических отношений с Берлином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дальнейшем ухудшении связей с Германией.

«Пока никому в голову не приходило. Мы сторонниками сворачивания отношений не были. Но как далеко может зайти руководство Германии, не стал бы сейчас прогнозировать», — сказал он.

Германия заявила о сохранении контактов с Россией, несмотря на закрытие консульства и «Русского дома»
Германия заявила о сохранении контактов с Россией, несмотря на закрытие консульства и «Русского дома»

Ранее решение немецких властей о закрытии российских учреждений вызвало критику даже внутри Германии. Поводом для жёстких мер стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. После этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и прекращении действия соглашения о работе Русского дома в Берлине.

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Милена Скрипальщикова
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