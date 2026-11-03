Российские рыбаки побили исторический рекорд по добыче тихоокеанской сельди. За первые десять месяцев 2026 года на Дальнем Востоке выловили более 612 тысяч тонн этой рыбы. Об этом сообщил Рыбный союз.

«По данным ЦСМС Росрыболовства, за 10 месяцев 2026 года вылов тихоокеанской сельди на Дальнем Востоке уже составил более 612 тыс. тонн. Предыдущий годовой рекорд, державшийся 57 лет, официально побит», — говорится в сообщении организации.

По итогам года отрасль рассчитывает обновить исторический максимум. Нынешний объём добычи уже в 2,7 раза превышает среднегодовой показатель за 90 лет наблюдений — 228 тысяч тонн.

С 1935 по 2025 год дальневосточные рыбаки ежегодно добывали от 4 тысяч тонн сельди в 1935 году до 606 тысяч тонн в 1969-м. Таким образом, результат 2026 года превзошёл прежний рекорд, который сохранялся 57 лет, отметили в Рыбном союзе.

Ранее Life.ru рассказывал, как Владимир Путин осмотрел во Владивостоке современный рыболовный траулер «Капитан Юнак». Судно рассчитано на ежегодную добычу и переработку до 60 тысяч тонн рыбы — примерно в 2,5 раза больше, чем траулеры, которые составляют основу дальневосточного рыбопромыслового флота. На борту работает перерабатывающая фабрика, где экипаж выпускает готовую продукцию прямо в море.