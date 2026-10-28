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Опубликовано 28 октября, 16:16

Не было даже у СССР: Индонезия интересовалась уникальным рыболовным флотом РФ, заявил Путин

Путин сообщил об интересе Индонезии к российским рыболовным судам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Индонезия заинтересовалась российскими судами, предназначенными для промышленного вылова и переработки рыбы. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

По словам главы государства, в России началось строительство нового рыбопромыслового флота. Речь идёт о крупных судах, способных не только добывать рыбу, но и перерабатывать улов непосредственно на борту.

«Мы начали строить флот для добычи рыбы. Добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и переработке рыбных ресурсов», — отметил президент.

Путин добавил, что российские разработки уже привлекли внимание зарубежных партнёров. В частности, интерес к ним проявил президент Индонезии Прабово Субианто.

«Некоторые наши партнёры, например Индонезия, президент Индонезии, очень заинтересовались», — сообщил российский лидер.

Президент также подчеркнул масштаб новых судов. По его словам, столь крупных и мощных рыбопромысловых предприятий на воде не существовало даже во времена Советского Союза.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин осмотрел современный рыболовный траулер «Капитан Юнак» во Владивостоке. Судно способно ежегодно добывать и перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы — примерно в 2,5 раза больше, чем траулеры, составляющие основу дальневосточного рыбопромыслового флота. На борту размещена перерабатывающая фабрика, позволяющая выпускать готовую продукцию непосредственно в море.

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Наталья Афонина
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