Не было даже у СССР: Индонезия интересовалась уникальным рыболовным флотом РФ, заявил Путин

Индонезия заинтересовалась российскими судами, предназначенными для промышленного вылова и переработки рыбы. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

По словам главы государства, в России началось строительство нового рыбопромыслового флота. Речь идёт о крупных судах, способных не только добывать рыбу, но и перерабатывать улов непосредственно на борту.

«Мы начали строить флот для добычи рыбы. Добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и переработке рыбных ресурсов», — отметил президент.

Путин добавил, что российские разработки уже привлекли внимание зарубежных партнёров. В частности, интерес к ним проявил президент Индонезии Прабово Субианто.

«Некоторые наши партнёры, например Индонезия, президент Индонезии, очень заинтересовались», — сообщил российский лидер.

Президент также подчеркнул масштаб новых судов. По его словам, столь крупных и мощных рыбопромысловых предприятий на воде не существовало даже во времена Советского Союза.