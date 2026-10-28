Не было даже у СССР: Индонезия интересовалась уникальным рыболовным флотом РФ, заявил Путин
Путин сообщил об интересе Индонезии к российским рыболовным судам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Индонезия заинтересовалась российскими судами, предназначенными для промышленного вылова и переработки рыбы. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».
По словам главы государства, в России началось строительство нового рыбопромыслового флота. Речь идёт о крупных судах, способных не только добывать рыбу, но и перерабатывать улов непосредственно на борту.
«Мы начали строить флот для добычи рыбы. Добычи и переработки. Это крупные такие предприятия по добыче и переработке рыбных ресурсов», — отметил президент.
Путин добавил, что российские разработки уже привлекли внимание зарубежных партнёров. В частности, интерес к ним проявил президент Индонезии Прабово Субианто.
«Некоторые наши партнёры, например Индонезия, президент Индонезии, очень заинтересовались», — сообщил российский лидер.
Президент также подчеркнул масштаб новых судов. По его словам, столь крупных и мощных рыбопромысловых предприятий на воде не существовало даже во времена Советского Союза.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин осмотрел современный рыболовный траулер «Капитан Юнак» во Владивостоке. Судно способно ежегодно добывать и перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы — примерно в 2,5 раза больше, чем траулеры, составляющие основу дальневосточного рыбопромыслового флота. На борту размещена перерабатывающая фабрика, позволяющая выпускать готовую продукцию непосредственно в море.