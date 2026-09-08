Россия предложила помощь Ирану и ОАЭ в преодолении кризиса в отношениях

Россия готова содействовать нормализации отношений между Ираном и ОАЭ, если такая помощь потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Мы искренне желаем этим двум странам — добрым друзьям России — преодолеть этот сложный период своей истории. Россия готова внести свой вклад в нормализацию их отношений, если это потребуется. Мы выступаем за безопасность в регионе и за взаимное доверие», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва понимает, что между позициями Тегерана и Абу-Даби существуют серьёзные противоречия. Россия при этом выступает против агрессивных действий в регионе и рассчитывает, что ситуацию со временем удастся нормализовать.

Разногласия Ирана и ОАЭ отражаются и на работе БРИКС. Как отметил Песков, они осложняют согласование документов, в частности итоговой декларации предстоящего саммита.

«Однако у нас работают очень талантливые дипломаты, как с нашей стороны, так и со стороны Индии. И мы не сомневаемся, что будут найдены необходимые формулировки, отвечающие национальным интересам обеих стран», — подчеркнул представитель Кремля.

Вооружённые силы Ирана ранее нанесли удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки США по территории республики. Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил о комбинированной ракетно-беспилотной атаке на американские объекты в иракском Эрбиле.