Россия стала крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан с начала года

Россия стала крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан по итогам первых восьми месяцев 2026 года. За январь — август республика импортировала российскую продукцию на $13,2 млрд, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

При этом по общему объёму двусторонней торговли Россия занимает второе место среди партнёров Астаны. Товарооборот между странами достиг $18,3 млрд, тогда как с Китаем этот показатель составил $23,3 млрд.

КНР остаётся главным внешнеторговым партнёром Казахстана, обеспечивая 22,7% всей торговли республики. Третью строчку занимает Италия с товарооборотом $11,8 млрд. Совокупно на эти три государства приходится более половины внешней торговли страны.

Интересно, что именно Италия стала крупнейшим покупателем казахстанских товаров. За восемь месяцев республика экспортировала туда продукцию на $10,9 млрд, немного опередив поставки в Китай, которые составили $10,7 млрд.

Таким образом, Россия лидирует по поставкам товаров на казахстанский рынок, Китай — по общему товарообороту, а Италия — по закупкам продукции из Казахстана. Всего внешнеторговый оборот Казахстана за январь — август достиг $103 млрд, увеличившись на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Казахстаном в 2026 году. На встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым российский лидер рассказал о совместных крупных проектах и развитии экономического сотрудничества двух стран.