Россия почти в семь раз увеличила импорт бананов из Вьетнама. За январь — октябрь 2026 года в страну поступило 3,8 тысячи тонн этих фруктов — в 6,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако говорить о скорой замене эквадорских бананов или снижении цен в магазинах пока преждевременно.

О расширении поставок «Ведомостям» рассказала начальник управления фитосанитарного надзора Россельхознадзора Наталья Соловьёва. По её словам, первые партии вьетнамских бананов начали поступать в Россию ещё в 2025 году. Теперь импорт заметно вырос, хотя его объёмы пока остаются небольшими.

Главным поставщиком бананов на российский рынок по-прежнему является Эквадор. За десять месяцев 2026 года из этой страны ввезли около 1,2 миллиона тонн продукции — более 92% всего российского импорта бананов. Для сравнения, доля Вьетнама не достигает даже 0,3%.

Эквадор сохраняет преимущество благодаря налаженной логистике, долгосрочным контрактам и крупным объёмам производства. По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в крупных российских торговых сетях доля эквадорских бананов превышает 95%.

Расширение географии поставок позволяет российским импортёрам меньше зависеть от одной страны. Помимо Вьетнама, бананы в Россию поступают из Китая, Коста-Рики и других государств. Однако новые направления пока не способны заменить эквадорские поставки в сопоставимых масштабах.

Не стоит ждать и автоматического снижения цен. Стоимость бананов зависит не только от страны происхождения, но и от логистики, валютных курсов, расходов на хранение и условий поставок. Поэтому увеличение импорта из Вьетнама само по себе ещё не означает, что фрукты подешевеют на российских прилавках.

Ранее Life.ru разбирался, как новые поставщики могут повлиять на стоимость бананов в России. Тогда эксперт оценивал перспективы индийских фруктов и не исключал, что они могут оказаться дешевле эквадорских. При этом точные изменения розничных цен он прогнозировать не стал.