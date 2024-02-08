Эксперт раскрыл, вкусные ли индийские бананы, которые привезли в РФ на замену эквадорским

Сейчас сложно спрогнозировать, как именно изменятся цены на бананы в России после смены поставщика — Эквадора на Индию. Однако эксперт Руслан Сулейманов не исключает, что азиатские фрукты могут быть даже немного дешевле.

По его словам, первую пробную партию индийских бананов ввезли в РФ в январе, тогда как следующая партия планируется на конец февраля. Вместе с тем специалист призвал россиян не волноваться по поводу возможных отличий во вкусе продукции из Индии и Эквадора.