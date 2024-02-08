Эксперт раскрыл, вкусные ли индийские бананы, которые привезли в РФ на замену эквадорским
Эксперт Сулейманов: Индийские бананы могут быть дешевле, чем эквадорские
Сейчас сложно спрогнозировать, как именно изменятся цены на бананы в России после смены поставщика — Эквадора на Индию. Однако эксперт Руслан Сулейманов не исключает, что азиатские фрукты могут быть даже немного дешевле.
По его словам, первую пробную партию индийских бананов ввезли в РФ в январе, тогда как следующая партия планируется на конец февраля. Вместе с тем специалист призвал россиян не волноваться по поводу возможных отличий во вкусе продукции из Индии и Эквадора.
"Индия и так у нас является одним из крупнейших поставщиков бананов в мире. По качеству у них очень хороший продукт, даже чем-то превосходящий эквадорские. Думаю, что хуже они точно не будут", — сказал Сулейманов в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, Россельхознадзор с 6 февраля ограничил ввоз бананов из Эквадора. Согласно данным ведомства, во фруктах регулярно обнаруживается опасный карантинный вредитель — многоядная муха-горбатка. В Эквадоре же заявили, что готовы опровергнуть любые претензии к своим бананам. В российском ведомстве заявили, что пока не получали никаких документов от южноамериканской страны.
Shutterstock