Эквадор заявил, что готов опровергнуть любые претензии к своим бананам
Гарсия: Эквадор предоставил РФ обоснование для снятия запрета на импорт бананов
Эквадор предоставил России техническое обоснование для того, чтобы Россельхознадзор пересмотрел ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa.
"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — сказала она, добавив, что российской стороне передали необходимые документы.
Ранее Россельхознадзор выразил беспокойство относительно поставок небезопасных бананов из Эквадора в Россию. Ведомство запросило у Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортёров, которые не соблюдали установленные требования.
Также Life.ru сообщал, что представители Россельхознадзора не зарегистрировали проблем с поставками в Россию бананов из Эквадора. Там отметили, что основными импортируемыми фруктами являются бананы и ананасы.
Shutterstock