Эквадор заявил, что готов опровергнуть любые претензии к своим бананам

Эквадор предоставил России техническое обоснование для того, чтобы Россельхознадзор пересмотрел ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa.

"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — сказала она, добавив, что российской стороне передали необходимые документы.

Ранее Россельхознадзор выразил беспокойство относительно поставок небезопасных бананов из Эквадора в Россию. Ведомство запросило у Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов для пяти экспортёров, которые не соблюдали установленные требования.