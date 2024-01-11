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11 января, 10:32

Россельхознадзор не выявил сложностей с поставками в РФ бананов из Эквадора

Представители Россельхознадзора не зарегистрировали проблем с поставками в Россию бананов из Эквадора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию. Основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы", — рассказали ТАСС в федеральной службе.

По информации ведомства, за прошлый год в Россию было поставлено около 1,3 миллиона тонн бананов и 723 тонны ананасов.

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Ранее Лайф писал, что розничная цена за килограмм бананов к концу ноября прошлого года превысила 145 рублей. По словам представителей "Руспродсоюза", такой рост стоимости связан с ослаблением рубля и подорожанием логистики, на которую приходится большая доля в себестоимости.

Обложка ©

freepik / jannoon028

Ян Поланин
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