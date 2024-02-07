В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с экспортом бананов из Эквадора
Россельхознадзор пока не получал от Эквадора документов по экспорту бананов
Россельхознадзор не получал каких-либо документов от Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из республики в Россию", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Россельхознадзоре также добавили, что ожидают от Эквадора информации о расследовании по фактам нарушений, выявленных в поставленных в нашу страну партиях бананов.
В начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов. Согласно данным ведомства, во фруктах регулярно обнаруживается опасный карантинный вредитель — многоядная муха-горбатка. В Эквадоре же заявили, что готовы опровергнуть любые претензии к своим бананам.
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