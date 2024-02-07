В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с экспортом бананов из Эквадора

Россельхознадзор не получал каких-либо документов от Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из республики в Россию", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Россельхознадзоре также добавили, что ожидают от Эквадора информации о расследовании по фактам нарушений, выявленных в поставленных в нашу страну партиях бананов.