Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 11:04

В Россельхознадзоре прокомментировали ситуацию с экспортом бананов из Эквадора

Россельхознадзор пока не получал от Эквадора документов по экспорту бананов

Россельхознадзор не получал каких-либо документов от Эквадора по ситуации с экспортом бананов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Россельхознадзор не получал никаких документов от компетентного ведомства Эквадора по ситуации с экспортом бананов из республики в Россию", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Россельхознадзоре также добавили, что ожидают от Эквадора информации о расследовании по фактам нарушений, выявленных в поставленных в нашу страну партиях бананов.

В начале февраля Россельхознадзор потребовал от Эквадора прекратить поставки небезопасных бананов. Согласно данным ведомства, во фруктах регулярно обнаруживается опасный карантинный вредитель — многоядная муха-горбатка. В Эквадоре же заявили, что готовы опровергнуть любые претензии к своим бананам.

В Россию начали поставлять индийские бананы
В Россию начали поставлять индийские бананы
Обложка ©

Freepik / reportazh

Наталья Исакова
  • Новости
  • Эквадор
  • Россельхознадзор
  • Мировая экономика
  • Потребительский рынок
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров