"Пусть едят свои бананы сами": Политолог высказался о недружественном шаге Эквадора по отношению к России

Ограничения России на ввоз бананов и цветов из Эквадора — это асимметричный ответ на решение этой латиноамериканской страны передать США устаревшую советскую военную технику. Таким мнением поделился политолог и публицист Игорь Пшеничников.

"Эквадор — единственная страна в Латинской Америке, которая откликнулась на просьбу Штатов передать технику, которую когда-либо СССР и Россия поставляли в эти страны. Все страны отказались. Отказалась и Колумбия, и Никарагуа, и Венесуэла. Кроме того, Бразилия отказалась передать Германии танки "Леопард", которые тоже планировались в качестве поставок украинскому режиму", — отметил эксперт в беседе с "Царьградом".

Пшеничников считает очень удачным ответ Москвы на недружественный шаг Кито. Дело в том, что Россия для Эквадора является одним из основных покупателей. Так, только за 2023 год эквадорских бананов к нам поступило на сумму 690 миллионов долларов. А вот американская техника, обратил внимание политолог, которая якобы придёт им взамен на советскую, стоит всего лишь 200 миллионов.