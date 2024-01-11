Регион

Уведомления отключены

11 января, 16:12

РФ предупредила Эквадор, что передача её техники США будет недружественным шагом

Если Эквадор передаст США российскую военную технику, Россия расценит это как недружественный шаг. Об этом заявил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.

"До властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более её назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом", сообщил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что отправка этой техники будет нарушением нейтральной позиции, в которой ранее заверял президент Эквадора, и получится вклад в конфликт с одной стороны.

Россия напомнила Словакии важный нюанс после слов об истребителях МиГ-29 для ВСУ
Россия напомнила Словакии важный нюанс после слов об истребителях МиГ-29 для ВСУ

Напомним, ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что намерен передать США технику российского производства в обмен на новое оборудование, общая стоимость которого составит 200 миллионов долларов. Нобоа назвал эту технику "украинским российским металлоломом".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Эквадор
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров