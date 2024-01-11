РФ предупредила Эквадор, что передача её техники США будет недружественным шагом

Если Эквадор передаст США российскую военную технику, Россия расценит это как недружественный шаг. Об этом заявил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.

"До властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более её назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом", — сообщил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что отправка этой техники будет нарушением нейтральной позиции, в которой ранее заверял президент Эквадора, и получится вклад в конфликт с одной стороны.