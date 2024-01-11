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11 января, 04:20

Эквадор обменяет у США старую российскую и украинскую технику на новую

Эквадор намерен передать Соединённым Штатам технику российского производства в обмен на новое оборудование, общая сумма которого составит 200 миллионов долларов. С таким заявлением в эфире радиостанции Canela выступил действующий эквадорский лидер Даниэль Нобоа.

"Да, есть помощь от США. Во-первых, будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на 200 миллионов долларов", — заявил политический деятель.

По его словам, переговоры по данному соглашению планируют завершить до февраля текущего года. Также Нобоа рассказал о том, что недавно провёл встречу с послом США в Эквадоре Майклом Фитцпатриком, в рамках которой они обсудили этот процесс. Американский дипломат подтвердил решение Вашингтона предоставить экваториальной стране пакет военной помощи.

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Стоит отметить, что это не первое латиноамериканское государство, которое изъявило о своих планах обменять приобретённую ранее российскую военную технику на новую зарубежную. Так, в середине декабря прошлого года сообщалось о намерениях нового аргентинского правительства передать Киеву закупленные более десяти лет назад у РФ два вертолёта Ми-171Е. Предполагается, что таким образом Буэнос-Айрес хочет договориться с Вашингтоном о том, чтобы эти воздушные транспортные средства были переданы в качестве первого платежа за приобретение у США истребителей F-16.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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