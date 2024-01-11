Эквадор обменяет у США старую российскую и украинскую технику на новую

Эквадор намерен передать Соединённым Штатам технику российского производства в обмен на новое оборудование, общая сумма которого составит 200 миллионов долларов. С таким заявлением в эфире радиостанции Canela выступил действующий эквадорский лидер Даниэль Нобоа.

"Да, есть помощь от США. Во-первых, будет обмен украинского и российского металлолома на современное оборудование на 200 миллионов долларов", — заявил политический деятель.

По его словам, переговоры по данному соглашению планируют завершить до февраля текущего года. Также Нобоа рассказал о том, что недавно провёл встречу с послом США в Эквадоре Майклом Фитцпатриком, в рамках которой они обсудили этот процесс. Американский дипломат подтвердил решение Вашингтона предоставить экваториальной стране пакет военной помощи.