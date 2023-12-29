Москва выступила против планов Аргентины передать российские вертолёты Киеву
Посол в Аргентине заявил, что Россия против передачи российских вертолётов Киеву
Москва категорически против возможной передачи аргентинскими властями российских вертолётов Ми-171Е киевскому режиму. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Дипломат подчеркнул, что официальный Буэнос-Айрес эти сообщения, ранее распространившиеся в средствах массовой информации, никак не комментирует. Посол рассказал, что летательные аппараты активно использовались аргентинцами в Антарктиде и они высоко ценили их качество и надёжность, однако сейчас вертолёты в некондиционном состоянии.
"Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя", — приводят слова Феоктистова РИА "Новости".
Напомним, что в середине декабря сообщалось о намерениях нового Правительства Аргентины передать киевскому режиму закупленные более десяти лет назад у России два транспортных вертолёта Ми-171Е. Предположительно, Буэнос-Айрес хочет договориться с Вашингтоном о том, чтобы эти вертолёты были переданы в качестве первого платежа за приобретение у США истребителей F-16.
Flickr / Altangerel Ganchuluun