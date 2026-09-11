Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о превосходстве альянса над Россией. Свою позицию политик высказал в соцсети X.

«В Берлине генсек НАТО Рютте заявил, что Россия хочет быть жёсткой, но НАТО сильнее. Россия уже выиграла войну, но Рютте этого ещё не осознал. Теперь она предоставляет западным странам выбор, как её закончить: дипломатическим путём или навязывая свои условия», — написал Мема .

Заявление Рютте прозвучало в Берлине на конференции руководителей дипломатических учреждений Германии за рубежом, в которой принял участие генсек НАТО. По данным The Guardian, он также подчеркнул, что альянс «не может быть наивным» в отношении России, поскольку вся её экономика сосредоточена на обороне.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава парламента Крыма Владимир Константинов жёстко ответил на слова Рютте о России. Он назвал оценки генсека НАТО ошибочными и провокационными, подчеркнув, что тот «сознательно вводит всех в заблуждение». По мнению Константинова, именно Запад следует рассматривать как долгосрочную угрозу для России.