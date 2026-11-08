По предварительным данным, граждан России нет среди пострадавших в результате крупной железнодорожной катастрофы в Египте. Об этом сообщило посольство РФ в Каире, уточнив, что обращений от соотечественников на экстренную линию дипмиссии не поступало.

«По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи дипмиссии не поступало. Посольство продолжает следить за ситуацией», — говорится в сообщении российских дипломатов.

Столкновение двух пассажирских поездов произошло утром 8 ноября недалеко от города Эль-Айят в египетской провинции Гиза. Поезд, следовавший из Гизы в Файюм, врезался в хвост другого состава, направлявшегося из Каира в Асуан.

От сильного удара несколько вагонов сошли с рельсов. На место аварии прибыли спасатели, полиция, медицинские бригады и специалисты железнодорожных служб. Раненых доставляли в ближайшие больницы.

Причины железнодорожной аварии устанавливаются. Египетские службы продолжают ликвидировать последствия столкновения и восстанавливать движение на повреждённом участке.