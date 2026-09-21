Россиянам объяснили, как осенняя стрижка спасает живую изгородь от морозов

В сентябре кустарники ещё не полностью ушли в покой, но активный прирост уже замедлился — это время, чтобы задать изгороди чёткую геометрию и удалить лишнюю поросль. Об этом радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор Илья Васецкий.

По его словам, осенняя стрижка останавливает рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть до морозов и вымерзнут. Кроме того, плотная сформированная изгородь лучше держит снег и сохраняет тепло.

Эксперт пояснил, что осенью стоит стричь быстрорастущие лиственные виды — бирючину, боярышник, кизильник, граб, иву и клён татарский, поскольку они хорошо восстанавливаются и держат форму до весны. Вечнозелёные хвойные — туи, можжевельники, самшит и тис — он рекомендовал отложить до весны, так как их плотная хвоя служит естественным барьером от ветров и вымерзания, а любое вмешательство ослабляет растения перед холодом.

Не стоит трогать кустарники, цветущие на прошлогодних побегах: сирень, чубушник, весеннюю спирею, вейгелу. Осенняя стрижка удалит заложенные бутоны, и весной изгородь не зацветёт. Для протяжённых посадок Васецкий рекомендует аккумуляторные кусторезы: двойные лезвия захватывают побег с двух сторон, предотвращая деформацию, а чистый рез быстрее затягивается, снижая риск инфекций.

После формовки растениям нужна поддержка: за 1–2 недели до заморозков пролейте линию посадки из расчёта 20–30 л на погонный метр, укройте приствольную полосу компостом, корой или торфом толщиной 5–8 см, оставив зазор у основания стволов. Изгороди младше двух лет укрывайте после первых лёгких морозов (–3…–5 °C).

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