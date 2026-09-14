Россиянам объяснили, когда можно отказать в предъявлении паспорта

Требование предъявить паспорт по первому требованию не всегда законно. Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» перечислил ситуации, когда можно отказать без риска для себя.

В первую очередь это касается собеседований. Если HR просит скан документа до заключения трудового договора «для проверки службой безопасности», это нарушает закон «О персональных данных». Работодателю такие сведения нужны только при оформлении.

Не обязаны вы показывать паспорт и на проходной бизнес-центров, частных клиник, школ, детских садов, фитнес-клубов, салонов красоты и автосервисов.

Правило простое: если организация не обязана по закону хранить копию вашего паспорта, вы вправе отказать. Исключения — банки, отели, нотариусы и другие случаи, прямо предусмотренные нормативными актами.

Манько подчеркнул, что подобные требования в ряде случаев нарушают права граждан. Отказ показать документ не является нарушением, если у проверяющего нет законных оснований.

А ранее россиянам объяснили, чем грозит отсутствие паспорта при проверках. По данным МВД, использование паспорта значительно упрощает бытовые вопросы и избавляет от лишних контактов с правоохранительными органами.