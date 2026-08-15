В полиции объяснили, чем грозит отсутствие паспорта при проверках

В столичном главке МВД разъяснили правила ношения удостоверений личности. Начальник пресс-службы ведомства Владимир Васенин подчеркнул, что отсутствие бумаги с личными данными не квалифицируется как противоправное деяние.

С юридической точки зрения «отсутствие документа само по себе не является никаким нарушением, и фактически это нестрашно». Гражданина не привлекут к ответственности только за факт отсутствия при себе паспорта.

Однако на практике такие ситуации часто создают серьезные неудобства. Сложности возникают при покупке билетов на транспорт или в поездках, где требуется идентификация личности.

Также проблемы могут проявиться при взаимодействии с силовыми структурами. Проверка данных на улице станет длительной процедурой, если подтвердить свою личность нечем.

По словам спикера, хотя наличие удостоверения не является строго обязательным для повседневных прогулок, этот документ «открывает многие двери». Использование паспорта значительно упрощает бытовые вопросы и избавляет от лишних контактов с правоохранительными органами, приводит его слова ТАСС.

Ранее Верховный суд окончательно разъяснил: возить с собой распечатку электронного ОСАГО водитель не обязан. Поводом стало дело свердловчанина Михаила Лопатина, которого в октябре 2024-го оштрафовали на 500 рублей, хотя действующая страховка была оформлена в электронном виде. Автомобилист прошёл все инстанции и добился отмены наказания в Верховном суде.