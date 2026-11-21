Россиянам предложили немноголюдный автомобильный маршрут по Золотому кольцу
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Тем, кто хочет проехать по Золотому кольцу на машине и предпочитает немноголюдные места, автор фильмов о путешествиях Юлия Акименко посоветовала маршрут из Москвы в Рыбинск через Калязин, Мышкин и Углич.
В Калязине, по словам журналистки, стоит прогуляться по обновлённой набережной и посетить колокольню, которая стоит прямо в воде. В Мышкин стоит заехать ради небольших музеев, а в Угличе можно посмотреть, как восстанавливают разрушенные крепостные стены.
В Рыбинске стоит присмотреться к вывескам. Их оформили под старину, благодаря чему улицы напоминают о том, каким город был в XIX — начале XX века, отметила собеседница 360.ru.
Напомним, к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» в 2027 году его расширят на 49 новых населённых пунктов. В него войдут 14 автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные туры.