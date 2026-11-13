Продажи новогодних туров по Золотому кольцу у некоторых туроператоров упали на 30% по сравнению с прошлым годом, а туристы всё чаще отказываются от длительных поездок ради экономии. Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным туроператора «Дельфин», бронирования праздничных путешествий по популярному маршруту отстают от прошлогодних показателей на 30%. В компании «Мультитур» снижение оценивают в 5–7%, тогда как у «Алеана» спрос сохранился на уровне 2025 года.

Россияне стали внимательнее относиться к расходам на отдых. Вместо пяти-шести дней многие выбирают поездки на три-четыре дня, а насыщенным экскурсионным программам предпочитают самостоятельные прогулки по городам.

«Чтобы сократить расходы, туристы всё чаще выбирают непродолжительные поездки и программы с одной-двумя экскурсиями в день», — пояснила заместитель генерального директора «Мультитура» Евгения Кизей.

При этом новогодние путешествия продолжают дорожать. Средняя стоимость трёхдневного тура по Золотому кольцу достигла 40 тысяч рублей на человека против 38,5 тысячи годом ранее. Рост составил около 4%.

Среди востребованных направлений остаются Ярославль, Кострома, Владимир и Суздаль. Около трети туристов собираются отправиться в поездку 31 декабря, однако наиболее активно бронируются заезды со 2 по 4 января. Часть путешественников вместо российских экскурсионных маршрутов выбирает Беларусь.

Туроператоры рассчитывают, что ближе к праздникам продажи оживятся. По их наблюдениям, россияне всё чаще откладывают бронирование поездок на последние недели перед отпуском.