Новогодняя поездка в Европу обойдётся российским туристам в среднем в 300 тысяч рублей на двоих, причём это только стоимость перелёта и проживания в отеле. Ещё 50–60 тысяч рублей придётся потратить на оформление виз. Такие расценки назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, с учётом визовых расходов паре потребуется около 350-360 тысяч рублей. При этом в указанную сумму не входят дополнительные траты на питание, экскурсии и другие развлечения.

Наибольшим спросом среди европейских направлений на предстоящие праздники традиционно пользуются Франция и Италия. Россияне также рассматривают Великобританию, Грецию, Испанию, Венгрию и Швейцарию.

Впрочем, европейские страны остаются нишевым направлением для российских путешественников. По словам Мурадяна, на новогодние каникулы туристы гораздо охотнее выбирают пляжные курорты Юго-Восточной Азии и острова Индийского океана.

Дополнительной сложностью при планировании европейского отдыха остаются визы. Хотя после завершения высокого сезона сроки рассмотрения заявлений сократились в среднем до месяца, записаться на подачу документов по-прежнему непросто. Особенно остро нехватка свободных мест ощущается в визовых центрах Испании.

Ранее Life.ru рассказывал о сокращении выдачи многократных шенгенских виз россиянам на 21,5%. По итогам 2025 года граждане РФ получили около 176 тысяч таких разрешений, хотя общее число одобренных заявлений выросло на 17% и приблизилось к 630 тысячам. Кроме того, на фоне дефицита мест в визовых центрах активизировались посредники, которые предлагают россиянам помощь с записью и оформлением документов. Стоимость отдельных пакетов услуг достигает 150 тысяч рублей, при этом положительное решение консульства никто не гарантирует.

Тем временем для тех, кто предпочитает встретить праздники у моря, АТОР ранее назвала Египет самым бюджетным пляжным направлением. Десятидневный тур на двоих с вылетом из Москвы 28 декабря можно было забронировать от 175,6 тысячи рублей. А турагент Любовь Хайчук советовала выбирать для путешествия даты после 6–7 января, когда авиабилеты и проживание обычно становятся дешевле.