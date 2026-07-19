Тверь включили в «Золотое кольцо России»

Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом в День города объявил губернатор Тверской области Виталий Королёв, отметив, что теперь в маршрут входят также Кашин и Калязин, а в планах — добавить ещё три города Верхневолжья.

Глава региона подчеркнул, что включение даст новый импульс развитию туризма и повышению качества жизни семей. Он также анонсировал масштабный мастер-план развития Твери на 10 лет в рамках проекта «Тверь-900» — его основу составят предложения горожан. Королев выразил надежду, что празднованию 900-летия города придадут федеральный статус, что позволит привлечь ресурсы для создания современной инфраструктуры.

Торжества начались с Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. На празднике выступили депутаты Госдумы, которые поблагодарили жителей за труд и вклад в развитие города, а губернатор вручил награды заслуженным тверичанам. Для гостей подготовили выставки, спортивные и гастрономические площадки, а также концерты с участием звёзд.

Ранее аналитики российского туроператора отметили, что путешественники из РФ всё чаще выбирают короткие поездки по городам страны вместо пляжного отдыха, и спрос на сити-туры растёт на 5–10% в год, причём в топе направлений — Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ижевск, Тверь и Торжок, где туристов привлекают культурные, гастрономические и исторические программы. Цены на трёхдневные автобусные туры из Москвы в Тверь и Торжок начинаются от 45,7 тыс. рублей на двоих, в Екатеринбург — от 48,8 тыс., а в Йошкар-Олу на два дня — от 57,7 тыс. рублей.