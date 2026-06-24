Россияне всё чаще выбирают сити-туры вместо пляжного отдыха

Путешественники из РФ всё чаще предпочитают короткие поездки по городам страны пляжному отдыху. К такому выводу пришли аналитики российского туроператора, изучив летний спрос.

По их данным, интерес к сити-турам растёт на 5–10% в год. В топе направлений — Екатеринбург, Йошкар-Ола, Ижевск, Тверь и Торжок. В Тверской области, куда раньше ехали за Волгой, теперь ищут гастрономию и историю: пожарские котлеты, слойки по рецепту XVIII века и фестиваль трав.

В столице Урала гостей привлекает культурная программа — гастрофестиваль «Урал. Музыка. Еда» с блюдами, вдохновлёнными роком. В Ижевске и Йошкар-Оле туристы открывают для себя удмуртские и марийские кулинарные традиции.

Цены на трёхдневный автобусный тур из Москвы в Тверь и Торжок начинаются от 45,7 тысячи рублей на двоих. Поездка в Екатеринбург на трое суток обойдётся в 48,8 тысячи, в столицу Марий Эл на два дня — от 57,7 тысячи.

Как отметила эксперт Оксана Булах в беседе с «Лентой.ру», туристы хотят нового и аутентичного. Событийная и гастрономическая составляющая превращают даже короткие поездки в яркое приключение.

А ранее экономист рассчитал бюджет поездки по Золотому кольцу в 2026 году. По словам специалиста, для самостоятельной поездки из Москвы на автомобиле на 7 дней разумно заложить 60–85 тыс. рублей на двоих в экономном режиме и 90–130 тыс. рублей на двоих для спокойного путешествия без охоты за каждой скидкой.