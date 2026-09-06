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Опубликовано 6 сентября, 09:27

Россияне бросились скупать тайские шарики с лотосом: что лечит «чудо-средство»

Россияне стали почти вдвое чаще покупать тайские шарики от кашля и боли в горле

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Спрос на тайские шарики от кашля и боли в горле резко вырос с началом сезона простуд. За месяц количество заказов этого средства на маркетплейсах увеличилось на 90%. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Покупатели используют необычное средство при кашле, першении и болезненных ощущениях в горле. Рост интереса к тайским шарикам пришёлся на начало сезона простуд. В составе популярных средств встречаются китайский сумах, солодка, экстракт абрикоса, лотос и офиопогон японский. По словам фармакологов, содержащиеся в них растительные компоненты способны несколько уменьшить раздражение слизистой и на время облегчить кашель.

При этом рассчитывать на полноценное лечение инфекции с помощью таких шариков не стоит. Средство не устраняет причину заболевания и может лишь воздействовать на отдельные симптомы. Опасность представляет и слишком частое употребление продукта из-за присутствия солодки. В ней содержится глицирризин, который при попадании в организм в больших количествах способен повышать давление, снижать концентрацию калия и провоцировать задержку жидкости.

Особенно осторожно относиться к подобным средствам советуют людям с гипертонией, заболеваниями сердца и почек. Для них возможные побочные эффекты солодки могут представлять дополнительный риск.

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Ранее сообщалось, что приём лекарств незадолго до сдачи анализов способен серьёзно повлиять на результаты исследований. Если выпить таблетки менее чем за сутки до похода в лабораторию, показатели могут оказаться настолько искажёнными, что у человека заподозрят онкологическое заболевание, опухолевый процесс или диабет.

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Милена Скрипальщикова
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