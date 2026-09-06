Россияне бросились скупать тайские шарики с лотосом: что лечит «чудо-средство»

Спрос на тайские шарики от кашля и боли в горле резко вырос с началом сезона простуд. За месяц количество заказов этого средства на маркетплейсах увеличилось на 90%. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Покупатели используют необычное средство при кашле, першении и болезненных ощущениях в горле. Рост интереса к тайским шарикам пришёлся на начало сезона простуд. В составе популярных средств встречаются китайский сумах, солодка, экстракт абрикоса, лотос и офиопогон японский. По словам фармакологов, содержащиеся в них растительные компоненты способны несколько уменьшить раздражение слизистой и на время облегчить кашель.

При этом рассчитывать на полноценное лечение инфекции с помощью таких шариков не стоит. Средство не устраняет причину заболевания и может лишь воздействовать на отдельные симптомы. Опасность представляет и слишком частое употребление продукта из-за присутствия солодки. В ней содержится глицирризин, который при попадании в организм в больших количествах способен повышать давление, снижать концентрацию калия и провоцировать задержку жидкости.

Особенно осторожно относиться к подобным средствам советуют людям с гипертонией, заболеваниями сердца и почек. Для них возможные побочные эффекты солодки могут представлять дополнительный риск.

Ранее сообщалось, что приём лекарств незадолго до сдачи анализов способен серьёзно повлиять на результаты исследований. Если выпить таблетки менее чем за сутки до похода в лабораторию, показатели могут оказаться настолько искажёнными, что у человека заподозрят онкологическое заболевание, опухолевый процесс или диабет.