Таблетки не работают: Названы эффективные немедикаментозные методы лечения депрессии

При лечении депрессии врачи могут использовать не только лекарства: существуют и немедикаментозные методы, которые применяют в том числе при тяжёлом течении заболевания. Об этом 360.ru рассказала врач-психиатр Надежда Соловьёва.

К таким подходам специалист отнесла транскраниальную магнитную стимуляцию, биологическую обратную связь, плазмаферез и электросудорожную терапию. Современное оборудование, по её словам, сделало некоторые процедуры более щадящими, а прибегать к ним могут, в частности, когда медикаментозная схема не даёт ожидаемого результата.

«Очень много доказательств получено по способам немедикаментозного инструментального воздействия. Таких, как транскраниальная магнитная стимуляция, биологически обратная связь, плазмаферез, электросудорожная терапия», — рассказала психиатр.

При этом фармакологическое лечение тоже изменилось: современные препараты стали безопаснее, а количество нежелательных реакций сократилось, отметила врач. Конкретный способ терапии подбирается специалистом с учётом состояния пациента.

Одним из немедикаментозных подходов остаётся психотерапия. Ранее Life.ru писал, что для заметного результата при депрессивных и тревожных расстройствах может потребоваться около 20 сеансов психотерапии, причём эффективность во многом зависит от вовлечённости самого пациента.