Таблетки не работают: Названы эффективные немедикаментозные методы лечения депрессии
Врач Соловьёва: Немедикаментозным воздействием тоже можно вылечить депрессию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KieferPix
При лечении депрессии врачи могут использовать не только лекарства: существуют и немедикаментозные методы, которые применяют в том числе при тяжёлом течении заболевания. Об этом 360.ru рассказала врач-психиатр Надежда Соловьёва.
К таким подходам специалист отнесла транскраниальную магнитную стимуляцию, биологическую обратную связь, плазмаферез и электросудорожную терапию. Современное оборудование, по её словам, сделало некоторые процедуры более щадящими, а прибегать к ним могут, в частности, когда медикаментозная схема не даёт ожидаемого результата.
«Очень много доказательств получено по способам немедикаментозного инструментального воздействия. Таких, как транскраниальная магнитная стимуляция, биологически обратная связь, плазмаферез, электросудорожная терапия», — рассказала психиатр.
При этом фармакологическое лечение тоже изменилось: современные препараты стали безопаснее, а количество нежелательных реакций сократилось, отметила врач. Конкретный способ терапии подбирается специалистом с учётом состояния пациента.
Одним из немедикаментозных подходов остаётся психотерапия. Ранее Life.ru писал, что для заметного результата при депрессивных и тревожных расстройствах может потребоваться около 20 сеансов психотерапии, причём эффективность во многом зависит от вовлечённости самого пациента.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.