Врач Гилёв: Для борьбы с депрессией требуется около 20 сеансов психотерапии

Врач-психиатр Артем Гилёв в эфире радио «Комсомольская правда» положительно оценил инициативу Минздрава по расширению доступности психотерапии для пациентов с депрессией.

«Если мы говорим про психотерапию, то сеансов обычно надо около 20, чтобы был значимый эффект при депрессивных или тревожных расстройствах. Поэтому она, безусловно, нужна», — сказал Гилёв.

Специалист отметил, что эффективность терапии во многом зависит от участия самого пациента — при самостоятельном обращении и заинтересованности результат выше. Однако в случаях прямой угрозы жизни лечение может проводиться без согласия. При настоящем депрессивном расстройстве, по словам врача, лекарственная терапия остаётся необходимой.

«Если это настоящее депрессивное расстройство, то, естественно, требуется лекарственная терапия», — заявил психиатр.

При этом существуют и эффективные немедикаментозные методы — транскраниальная магнитная стимуляция и электросудорожная терапия. В тяжёлых случаях, устойчивых к терапии, применяется нейрохирургическая стимуляция мозга с имплантируемыми электродами. Гилёв уточнил, что стоимость такого лечения в России достигает 2 миллионов рублей, и включение его в госпрограммы сделало бы помощь доступнее.