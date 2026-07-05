Врач Гилёв: Для борьбы с депрессией требуется около 20 сеансов психотерапии
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Врач-психиатр Артем Гилёв в эфире радио «Комсомольская правда» положительно оценил инициативу Минздрава по расширению доступности психотерапии для пациентов с депрессией.
«Если мы говорим про психотерапию, то сеансов обычно надо около 20, чтобы был значимый эффект при депрессивных или тревожных расстройствах. Поэтому она, безусловно, нужна», — сказал Гилёв.
Специалист отметил, что эффективность терапии во многом зависит от участия самого пациента — при самостоятельном обращении и заинтересованности результат выше. Однако в случаях прямой угрозы жизни лечение может проводиться без согласия. При настоящем депрессивном расстройстве, по словам врача, лекарственная терапия остаётся необходимой.
«Если это настоящее депрессивное расстройство, то, естественно, требуется лекарственная терапия», — заявил психиатр.
При этом существуют и эффективные немедикаментозные методы — транскраниальная магнитная стимуляция и электросудорожная терапия. В тяжёлых случаях, устойчивых к терапии, применяется нейрохирургическая стимуляция мозга с имплантируемыми электродами. Гилёв уточнил, что стоимость такого лечения в России достигает 2 миллионов рублей, и включение его в госпрограммы сделало бы помощь доступнее.
Напомним, минздрав России планирует обновить стандарт лечения депрессии, расширив перечень методов, включая электропунктуру, электронейростимуляцию, транскраниальную магнитную стимуляцию, электросудорожную терапию, плазмаферез, ультрафильтрацию, лазеротерапию, облучение крови и тренировки с биологической обратной связью, а также обследование на инфекции. Новый проект приказа заменит действующий стандарт 2022 года. Однако психиатр Артём Гилёв в интервью подверг критике эти методики, назвав их не имеющими доказательной эффективности и сравнив с народной медициной.
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