«Уровень бабушки с подорожником»: Психиатр усомнился в эффективности новых стандартов лечения депрессии

Минздрав России планирует обновить стандарт лечения депрессии, включив в него десятки методов — от электропунктуры до внутривенного лазерного облучения крови. Однако не все специалисты считают такой подход оправданным. Врач-психиатр Артём Гилёв в беседе с Life.ru подверг критике ряд предложенных методик, заявив, что часть из них не имеет убедительной доказательной базы.

По словам врача, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) практически не применяется в мировой практике при лечении депрессии и не имеет доказанной эффективности.

Это гибкий такой оптический провод, по нему идёт лазер, красненький такой в венку пациенту вставляют, и типа после этого у него депрессия проходит. Чувствуете, какой уровень бреда? Естественно, это чушь полная. Нигде в мире это не делается. Это на уровне народной медицины. То есть бабушка с подорожником — вот это такой уровень доказательств. Артём Гилёв Врач-психиатр

Также специалист отметил, что плазмаферез не имеет доказанной эффективности при лечении депрессии. Транскраниальную электростимуляцию он назвал методом с менее убедительной доказательной базой по сравнению с транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС).

«Чтобы оптимизировать бюджетные средства, лучше использовать транскраниальную магнитную стимуляцию, потому что по ней доказано, что это эффективный метод. Он используется во всех странах, и я его активно применяю. Есть множество исследований, подтверждающих эффективность при депрессии и обсессивно-компульсивной симптоматике, особенно когда заболевание рецидивирует или плохо поддаётся лечению», — пояснил психиатр.

Отдельно врач прокомментировал лабораторную диагностику. По его словам, для первичного психиатрического скрининга обычно достаточно определения уровня тиреотропного гормона (ТТГ), тогда как обязательное исследование остальных гормонов щитовидной железы не всегда необходимо.

Кроме того, Гилёв обратил внимание на отсутствие в перечне анализа на ферритин. По его словам, железодефицит способен вызывать симптомы, напоминающие депрессивное расстройство, поэтому этот показатель также важно учитывать при обследовании пациентов.

Ранее Life.ru писал, что Минздрав России подготовил проект обновлённого стандарта лечения депрессии. В него предлагается включить новые методы терапии, среди которых электропунктура, плазмаферез, транскраниальная магнитная стимуляция, внутривенное лазерное облучение крови, тренировки с биологической обратной связью и гипоксивоздействие