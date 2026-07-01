Член Палаты представителей США Том Кейн вернулся к работе после четырёхмесячного отсутствия. Как пишет MS NOW, последний раз политик участвовал в голосовании 5 марта – и всё это время он проходил стационарное лечение от депрессии.

Кейн пояснил, что изначально поступил в больницу для обследований и не планировал задерживаться надолго. Однако врачи поставили ему диагноз и настояли на полноценном лечении в клинике.

«Когда люди слышат слово «депрессия», многие думают, что это означает просто быть грустным. Но депрессия – это нечто гораздо большее. Это физическое и эмоциональное состояние, и, пока вы не испытаете это на себе, трудно полностью понять, насколько сильным может быть это заболевание», – поделился конгрессмен.

Политик поблагодарил коллег и избирателей за терпение и поддержку. Он выразил надежду, что его история поможет другим людям, страдающим от ментальных расстройств, решиться обратиться за медицинской помощью.

«Я надеюсь, что, рассказав о своей борьбе, я смогу помочь другим людям, которые испытывают схожие трудности, обратиться за лечением. В этом нет ничего постыдного», – добавил Кейн.

Ранее Life.ru писал, что в американском Конгрессе сформировалось лобби, поддерживающее украинские неонацистские подразделения. При этом отдельные конгрессмены, в том числе республиканец Ричард Маккормик, активно лоббируют интересы Киева.