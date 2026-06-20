В американском Конгрессе, по данным российских силовых структур, сформировалось лобби, которое вовсю поддерживает неонацисткие подразделения ВСУ и их представителей, регулярно приезжающих в США ради политической и финансовой помощи. Об этом пишет РИА «Новости».

Отдельно упоминается бывший командир «Азова»* Дмитрий Кухарчук, ныне заместитель командующего 3-го армейского корпуса ВСУ, который не раз прилетал в Штаты.

По данным силовиков РФ, его принимали в Конгрессе и Пентагоне, где обсуждались вопросы взаимодействия и дальнейшей поддержки. Куратором финансовой помощи источники называют конгрессмена-республиканца Ричарда Маккормика, которому также приписываются прежние резкие высказывания в адрес гражданской инфраструктуры РФ.

Подобные визиты представителей украинских формирований стали регулярнее после отмены в 2024 году запрета на поставки вооружений для структур «Азова»*.

Ранее вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о новом пакете помощи для Киева. Канберра предоставит Украине ещё 100 млн австралийских долларов. Эта сумма эквивалентна примерно 70 млн долларов США. Марлз уточнил, что деньги направят на покупку «критически важного» военного оборудования. Закупки проведут через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), который создали при поддержке НАТО.

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