Австралия выделит Украине ещё $70 млн на закупку оружия и боеприпасов

Вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о новом пакете помощи для Киева. Канберра предоставит Украине ещё 100 млн австралийских долларов. Эта сумма эквивалентна примерно 70 млн долларов США. Информацию опубликовали на официальном правительственном сайте.

Марлз уточнил, что деньги направят на покупку «критически важного» военного оборудования. Закупки проведут через механизм Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), который создали при поддержке НАТО. В течение следующих 12 месяцев Австралия внесёт ещё два взноса по 50 млн австралийских долларов каждый. После этого общая сумма поддержки превысит 1,8 млрд австралийских долларов.

По данным властей Австралии, выделенные средства пойдут на приобретение средств противовоздушной обороны, боеприпасов и другого вооружения для украинской армии.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия планирует передать Украине «трёхзначное число» ракет класса «воздух — воздух» из собственных военных запасов. Писториус также сообщил, что ФРГ выделит 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start. Также он упомянул соглашение о выпуске БПЛА Termite на территории Германии для дальнейших поставок в ВСУ.