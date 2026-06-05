В США предупредили о резком ухудшении отношений с РФ после выборов в Конгресс

Роберт Эйджи, глава Американской торговой палаты в России, поделился прогнозом на полях ПМЭФ. По его мнению, двусторонние отношения ждёт резкое ухудшение.

Причиной станет вероятное поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

«Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдёт, то это станет плохой новостью для нас (России и США) и сделает ситуацию ещё хуже, чем сейчас», — заявил глава AmCham Russia в интервью «Ленте.ру».

Эйджи подчеркнул: на этом фоне критически важно добиться частичного снятия антироссийских санкций до ноября. Он также выразил надежду, что украинский конфликт завершится к тому сроку. Это, по его словам, поспособствовало бы отмене ограничений.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношениям России и США уже некуда откатываться. По его словам, они и так находятся на низшей точке. А вот американский чиновник Родни Мимс Кук отметил, что искусство и гуманитарная сфера могут стать основой для улучшения диалога между странами.