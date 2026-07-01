Электропунктура и плазмаферез: В России внедрят новые способы лечения депрессии

Минздрав России планирует обновить стандарт лечения депрессии, расширив перечень применяемых методов. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Новый документ должен заменить действующий стандарт, утверждённый в 2022 году.

Согласно проекту, в список возможных процедур могут войти электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, а также электросудорожная терапия. Кроме того, рассматриваются такие методы, как плазмаферез, ультрафильтрация крови, низкоинтенсивная лазеротерапия и внутривенное облучение крови.

Также планируется включить тренировки с биологической обратной связью по электроэнцефалографии, гипоксивоздействие и методы стимуляции с использованием излучения видимого диапазона. Пациентов с депрессией начнут обследовать и на ряд инфекций, включая гепатиты, ВИЧ и сифилис, пишет ТАСС.

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