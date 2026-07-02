Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать помощь в сфере психиатрии и наркологии

Фельдшеры в России с 1 сентября смогут взять на себя часть функций дефицитных специалистов. Им разрешат оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По её словам, вступает в силу новый порядок оказания медпомощи, утверждённый приказом Минздрава. Главное изменение касается доступности: если в медицинской организации отсутствует профильный врач, первичную помощь сможет оказать фельдшер.

Парламентарий уточнила, что действия такого специалиста в обязательном порядке должны быть согласованы с врачом диспансерного отделения или наркологической больницы. Это позволит быстрее оказывать помощь пациентам, особенно в небольших населённых пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит.

Кроме того, новый приказ впервые детально регламентирует работу кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Устанавливаются единые требования к оснащению, штатному составу и организации работы. Процедура станет более понятной и унифицированной по всей стране.

Накануне Life.ru рассказывал, что Минздрав планирует обновить стандарт лечения депрессии, расширив перечень методов. Согласно проекту приказа, пациентам могут назначать электронейростимуляцию мозга, транскраниальную магнитную стимуляцию, электросудорожную терапию, плазмаферез и лазеротерапию. Также в список войдут тренировки с биологической обратной связью и стимуляция излучением видимого диапазона. Кроме того, пациентов начнут обследовать на гепатиты, ВИЧ и сифилис. Новый документ заменит стандарт 2022 года.