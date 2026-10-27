Россияне начали охоту за рогами лосей и оленей: за одну находку можно получить до 60 тысяч

Россияне нашли новое хобби — они ходят в леса на «охоту» за рогами лосей и оленей. Их покупают коллекционеры, изготовители сувениров и любители необычного декора. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, крупные лосиные рога предлагают за 20–60 тысяч рублей и дороже.

Для подобных поисков оружие не требуется: животные сбрасывают рога естественным образом. У лосей этот период обычно приходится на конец осени и зиму, у многих видов оленей — на весну. Находки ищут вдоль звериных троп и возле мест кормёжки.

Среди направлений для поиска называют Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Ленинградскую области. В лес можно отправиться с местным проводником. Ориентировочный бюджет прогулки составляет 3–7 тысяч рублей с человека, индивидуального выезда с транспортом — 10–20 тысяч.

Небольшие рога выставляют за 1–3 тысячи рублей, средние — за 3–15 тысяч. Стоимость зависит от размера, сохранности и внешнего вида.

Перед выездом необходимо уточнить правила посещения территории и возможность сбора природных объектов. Особенно это касается заповедников и других охраняемых природных зон.