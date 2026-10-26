На М-11 «Нева» в Новгородской области установили световозвращающие силуэты лосей

На скоростной трассе М-11 «Нева» появились необычные предупреждения для автомобилистов — световозвращающие фигуры лосей. Они обозначают участки, где рядом с дорогой могут оказаться дикие животные. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Фигуры разместили в Новгородской области на двух отрезках автомагистрали: на 393-м километре в направлении Санкт-Петербурга и на 550-м километре в сторону Москвы.

Места выбрали с учётом привычных маршрутов передвижения лосей. Благодаря специальной поверхности силуэты отражают свет автомобильных фар и хорошо заметны в темноте.

В госкомпании «Автодор» объяснили, что такие фигуры должны заранее привлекать внимание водителей к потенциально опасным участкам. Это дополнительная мера безопасности, а не замена дорожных ограждений.

Вдоль скоростных магистралей уже установлены защитные сетки, которые препятствуют выходу животных на проезжую часть. Однако полностью исключить их появление рядом с дорогой невозможно.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, внимательно следить за обочинами и не совершать резких манёвров. Если впереди появился лось, необходимо заранее снизить скорость и быть готовым остановиться.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 26 октября на М-11 «Нева» ввели зимний скоростной режим. На участке с 59-го по 680-й километр максимальную разрешённую скорость для легковых автомобилей и лёгких грузовиков снизили со 130 до 110 км/ч. Ограничение будет действовать до 11 апреля 2027 года включительно.