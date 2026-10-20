Лазерное шоу вместо сна за рулём: На трассе М-4 водителей будут бодрить лучами длиной более 3 км
«Автодор» начал испытывать лазеры для повышения внимания водителей на М-4
Обложка © ГК «Автодор»
На федеральной трассе М-4 «Дон» под Краснодаром начали испытывать необычную систему для повышения бдительности автомобилистов. Над дорогой появились разноцветные лазерные лучи, которые должны помогать водителям сохранять концентрацию, особенно в тёмное время суток. Об этом сообщила госкомпания «Автодор».
Фото © ГК «Автодор»
Экспериментальный комплекс из трёх лазеров установили на 1319-м километре магистрали, в начале Восточного обхода Краснодара. Устройство создаёт яркую световую завесу из синих, красных и зелёных лучей, которые расходятся веером над проезжей частью.
Необычную подсветку автомобилисты замечают на расстоянии более трёх километров. По задумке разработчиков, световой эффект привлекает внимание человека ещё издалека, а затем продолжает удерживать его даже после проезда участка.
В «Автодоре» рассчитывают, что технология поможет снизить рассеянность и повысить бдительность водителей во время монотонной ночной езды. Подобное решение ранее испытали в Китае, где, по данным компании, оно показало положительные результаты.
Пока лазерная система работает в пилотном режиме. После завершения испытаний специалисты оценят её эффективность и рассмотрят возможность установки аналогичного оборудования на других российских автомагистралях.
Ранее Life.ru сообщал о планах «Автодора» выявлять уставших водителей с помощью искусственного интеллекта и предупреждать их по СМС или телефону. Система должна распознавать автомобили, которые долго едут без остановок или совершают опасные манёвры. Для оповещения автомобилистов также планировали использовать дорожные информационные табло.
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