Лазерное шоу вместо сна за рулём: На трассе М-4 водителей будут бодрить лучами длиной более 3 км

На федеральной трассе М-4 «Дон» под Краснодаром начали испытывать необычную систему для повышения бдительности автомобилистов. Над дорогой появились разноцветные лазерные лучи, которые должны помогать водителям сохранять концентрацию, особенно в тёмное время суток. Об этом сообщила госкомпания «Автодор».

Фото © ГК «Автодор»

Экспериментальный комплекс из трёх лазеров установили на 1319-м километре магистрали, в начале Восточного обхода Краснодара. Устройство создаёт яркую световую завесу из синих, красных и зелёных лучей, которые расходятся веером над проезжей частью.

Необычную подсветку автомобилисты замечают на расстоянии более трёх километров. По задумке разработчиков, световой эффект привлекает внимание человека ещё издалека, а затем продолжает удерживать его даже после проезда участка.

В «Автодоре» рассчитывают, что технология поможет снизить рассеянность и повысить бдительность водителей во время монотонной ночной езды. Подобное решение ранее испытали в Китае, где, по данным компании, оно показало положительные результаты.

Пока лазерная система работает в пилотном режиме. После завершения испытаний специалисты оценят её эффективность и рассмотрят возможность установки аналогичного оборудования на других российских автомагистралях.

Ранее Life.ru сообщал о планах «Автодора» выявлять уставших водителей с помощью искусственного интеллекта и предупреждать их по СМС или телефону. Система должна распознавать автомобили, которые долго едут без остановок или совершают опасные манёвры. Для оповещения автомобилистов также планировали использовать дорожные информационные табло.