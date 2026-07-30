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30 июля, 13:38

Водителей предупредили о «безалкогольных» продуктах, которые могут вызвать опьянение

Врач Русакова: Квас, кефир и переспелые бананы могут повлиять на алкотестер

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продукты даже с небольшим содержанием спирта могут повлиять на показания алкотестера и снизить концентрацию водителя, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Она призвала отказаться перед поездкой от конфет с алкоголем, переспелых фруктов, особенно бананов, а также кваса, комбучи, кефира, айрана и безалкогольного пива.

По словам специалиста, термин «безалкогольное» не означает полного отсутствия спирта. Она также напомнила о спиртосодержащих микстурах и настойках, где доля алкоголя может быть значительно выше. После употребления таких продуктов и напитков лучше не садиться за руль сразу и дать организму время, почеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

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К слову, квас, кефир и безалкогольное пиво содержат небольшое количество этанола (обычно до 0,5%), что в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. Полностью исключить алкоголь из этих напитков невозможно.

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Борис Эльфанд
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