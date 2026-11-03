Около десяти туш шакалов со снятыми шкурами обнаружили подвешенными на деревьях в лесополосе возле села Надежда Ставропольского края. Жуткую находку местные жители сделали вскоре после Хэллоуина, сообщает SHOT.

На Ставрополье нашли около десяти туш шакалов на деревьях. Фото © SHOT

На Ставрополье нашли около десяти туш шакалов на деревьях. Фото © SHOT

Сельчан сильно напугало увиденное. Некоторые предположили, что животных могли убить для проведения неизвестных обрядов. Однако никаких подтверждений этой версии пока нет. Возмущённые жители начали массово подписывать обращения в прокуратуру Ставропольского края. Региональное управление МВД уже организовало проверку обстоятельств произошедшего.

В администрации села рассказали, что шакалов застрелили местные охотники. При этом представители власти не смогли объяснить, почему туши оказались подвешены на деревьях. Останки животных до сих пор находятся в лесополосе. В администрации пообещали убрать их в течение ближайших суток.