Россияне нашли место жуткого «обряда» с убитыми шакалами на Хэллоуин — мэрия всё объяснила
Освежёванные туши 10 шакалов нашли на деревьях на Ставрополье после Хэллоуина
Около десяти туш шакалов со снятыми шкурами обнаружили подвешенными на деревьях в лесополосе возле села Надежда Ставропольского края. Жуткую находку местные жители сделали вскоре после Хэллоуина, сообщает SHOT.
Сельчан сильно напугало увиденное. Некоторые предположили, что животных могли убить для проведения неизвестных обрядов. Однако никаких подтверждений этой версии пока нет. Возмущённые жители начали массово подписывать обращения в прокуратуру Ставропольского края. Региональное управление МВД уже организовало проверку обстоятельств произошедшего.
В администрации села рассказали, что шакалов застрелили местные охотники. При этом представители власти не смогли объяснить, почему туши оказались подвешены на деревьях. Останки животных до сих пор находятся в лесополосе. В администрации пообещали убрать их в течение ближайших суток.
Ранее Life.ru сообщал о спасении более 200 кошек из домашнего питомника в Энгельсе. По словам волонтёров, животные содержались в тяжёлых условиях, некоторые из них погибли. Зоозащитники обратились в полицию и Россельхознадзор с просьбой проверить действия владелицы питомника. Правоохранители начали проверку.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shlomi Hazan